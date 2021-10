Convoi de mox : un départ dans les prochaines heures ?

"La non-violence c'est l'ADN de Greenpeace". Sébastien Blavier, chargé des questions énergie au sein de l'ONG environnementale Greenpeace, se veut très clair : il n'y aura pas de blocage par la force du convoi qui transportera du mox, combustible nucléaire hautement radioactif, dans les prochaines heures, de Beaumont-Hague à Cherbourg. L'association prévoit un départ de l'usine d'Areva ce mardi 16 avril, à 23 heures.

Périmètre "judiciaire" à 500 m du mox

Greenpeace, le Crilan et le NPA, avaient appelé lundi 15 avril à une mobilisation symbolique au port de Cherbourg, où le mox sera chargé sur deux cargos, direction le Japon. Une trentaine de militants ont répondu présents. Peut-être le seront-ils de nouveau ce mardi soir, à 18h, toujours au rond-point de la pyrotechnie à Cherbourg. Les trois organisations y resteront une partie de la soirée, dans l'attente de l'arrivée du convoi terrestre. Toutefois, la justice a pris des dispositions pour les empêcher d'accéder à la zone portuaire de cargaison.

Le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a en effet pris une ordonnance, sur requête d'Areva, qui interdit à quiconque d'approcher à moins de 300 mètres du Mox sur le port de Cherbourg, et à moins de 500 mètres des cargos, sous peine d'une amende de 75.000 euros. Lundi, à 5 heures du matin, 8 à 10 personnes ont été aperçues, puis mises en fuite sur le port, dans la zone protégée, interdite au public.

Stop Castor invisible

Greenpeace affirme ne pas être à l'origine des intrusions. L'ONG se contente de dénoncer. "Il y a toujours une situation de crise à Fukushima. Le Japon a redéfini sa politique énergétique et la France lui envoie ce convoi ultra-dangereux." Greenpeace, le Crilan et le NPA sont d'autant plus inquiets par la tension mondiale avec la Corée du Nord, située en face de la centrale à laquelle est destinée le Mox.

Pas de traces en revanche du collectif radical Stop Castor, qui avait affirmé sur internet son intention de bloquer le convoi par tous les moyens, et avait appelé à camper à Bricquebec. Les autorités prennent en tout cas la menace au sérieux : 4 escadrons de gendarmes mobiles, soit 400 hommes, ont établi leur camp de base à Portbail depuis vendredi.