Convoi de mox : les bateaux sont partis, selon Greenpeace

Greenpeace Cherbourg, via son compte Twitter, a indiqué dimanche 14 avril, à 18 heures, que les deux bateaux qui transporteront dans les prochains jours des déchets nucléaires de type Mox, étaient partis d'Angleterre.

Le Pacific Egret et le Pacific Heron auraient respectivement levé l'ancre à 13h30 et 13h50 du port de Barrow. Greenpeace estime qu'ils devraient arriver à Cherbourg mardi 16 avril.

Ces deux bateaux prendront la direction de Takahama, au Japon, une fois leur cargaison de Mox embarquée sur le port de Cherbourg. Pour cela les combustibles doivent être transportés dans des camions, pour un parcours d'une quarantaine de kilomètres entre Beaumont-Hague et le port du Cotentin.

