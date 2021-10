L'appli de la semaine: Lazors

Vous allez jouer avec des lasers, mais rassurez vous sans aucun risque. ;)

Un rayon est projeté depuis une partie de l'écran et le but est de le diriger vers un point précis.

Pour cela vous avez des blocs que vous pouvez déplacer et sur lesquels le rayon va se réfléchir et donc vous permettre de changer sa direction.

Evidemment, la difficulté est croissante, ce qui maintient l’intérêt pour le jeu au fil des niveaux. On a de plus en plus de points à atteindre avec le laser et de plus en plus de carrés à dépalcer pour le diriger. Les carrés aussi sont variés. Il y en a qui stoppe le rayon, d'autres qui ne sont pas déplaçables ou encore des transparents qui à la fois laissent le rayon passer et en réfélchissent une partie.

Bref vous allez adorer déplacer tous ces cubes, c'est gratuit et c'est sur google play et appstore.