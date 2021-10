Froid : le niveau 1 déclenché dans la Manche

Les températures des prochains jours dans la Manche vont sérieusement baisser, avec des températures ressenties entre - 5 et - 10 degrés.



La préfecture de la Manche a donc déclenché le niveau 1 de son plan hivernal, le niveau "Temps froid". Les autorités sont appelées à être particulièrement attentives aux personnes les plus vulnérables, et notamment les SDF.

Zéro degré à Saint-Lô, 4 dans la Hague

Par ailleurs, on attend des précipitations pluvio-neigeuses dans la nuit de jeudi à vendredi dans la Manche. D'abord sous forme de pluie, puis la neige prend le relais au moins sur une large moitié sud du département. Cette neige finit par tenir au sol. Les quantités envisagée sont de l'ordre de 5 cm mais la couche est parfois plus importante, notamment sur les collines du Mortainais.

Sur le Cotentin, la pluie devrait rester majoritaire. Les conditions risquent donc d'être difficiles par endroits en fin de nuit. Le vent reste soutenu de Nord-Est. Les températures s'abaissent autour de zéro degré vers Saint-Lô, Villedieu et Sourdeval, 2 degrés de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Lessay, 4 degrés dans La Hague.