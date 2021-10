La table de la semaine : Initial, rue Saint-Manvieu à Caen

Bien qu'en entrant, le client averti peut se demander si les meubles de l'ancien magasin ont bien été déplacés, tant la mise en scène est soignée. Les patrons ont mis l'accent sur le confort et il est bien agréable, il est vrai, de disposer d'un bel espace. Chacun peut manger en toute discrétion sans avoir à écouter la conversation de ses voisins.



Terre de découvertes

Chaque jour à l'heure du déjeuner, le menu change, alors qu'une carte plus fournie est proposée en soirée. Lors de mon passage, je me suis délecté d'une entrée fort savoureuse. Le velouté de topinambour, saupoudré de jaune d'œuf, perturbé par un sorbet Granny-Smith, fait son effet. La suite fut peut-être moins surprenante avec au menu une pièce de bœuf et sa mousseline, ou du cabillaud accompagné de jeunes pousses d'épinards.

Le tout n'en demeure pas moins agréable en bouche. En dessert, la maison avait prévu une mangue rôtie et son sorbet citron. La formule entrée-plat ou plat-dessert s'échange contre 18 €. Y ayant ajouté un verre de rouge du Pays d'OC, j'ai dû régler 23 €. Peut-être un peu cher pour un midi, mais le rapport qualité-prix plus qu'honorable, justifie la note.

Pratique. 24 rue Saint-Manvieu, à Caen. Tél. 02 50 53 69 86.

Retrouvez toutes nos idées restaurant ici