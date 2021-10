Risque de neige sur la Normandie

Les averses arrivées par le Cotentin gagnent l'intérieur durant la nuit. Sur le littoral, la pluie se mêle de quelques flocons. Plus au sud, des collines du Saint-Lois au Mortainais en autre, ces averses se produisent parfois sous forme de neige seule. Les quantités restent toutefois faibles et éparses. Le vent de Nord-Est, avec encore des pointes de 40 à 50 km/h en début de nuit, mollit ensuite légèrement. Les températures minimales sont voisines de 0 ou -1 degré dans le Bocage et l'intérieur du centre Manche, de +2 ou +3 degrés sur le littoral du Cotentin.

Jeudi 4 avril

Le temps froid se poursuit. Les nuages nombreux en journée, donnent des averses, parfois mêlées de neige le matin dans l'intérieur. En cours d'après-midi, si les précipitations restent d'actualité, le risque de neige s'estompe puis disparaît, temporairement. Le vent de Nord-Est est toujours soutenu en journée et s'accompagne de rafales pouvant atteindre encore et toujours les 60 km/h. Les températures, hivernales, ne progressent pas et plafonnent entre 6 et 8 degrés l'après-midi, soit cinq ou six degrés de moins que les valeurs normales d'un début avril...