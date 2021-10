Willy Moon passe de l'EP à l'album

Artiste londonien originaire de Nouvelle-Zélande, Willy Moon est en train de se faire une place de plus en plus grande dans l'univers musical internationnal.

Découvert avec des titre comme "Yeah Yeah" ou encore "I Wanna Be Your Man" il n'est pas un garçon excentrique. Bien au contraire, il sait se faire discret. Ainsi après un EP prometteur, il nous annonce via une courte déclaration au NME que son album est dans les bacs depuis le 1er avril.

Il y reprend quelques titres des monuments de la chanson comme "I Put A Spell On You", de Screamin Jay Hawkins ou encore "I’m Shakin" de Little Willie John (en écoute ci-dessous).

N'oubliez pas qu'il sera également présent au Festival Papillons de Nuit 2013 le vendredi 17 mai à Saint-Laurent-de-Cuves.