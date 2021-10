La Pâque est une fête juive qui commémore le miracle de la libération du peuple juif, sorti Égypte en traversant la Mer Rouge à pied sec.

La Pâque chrétienne, tout en rappelant cet événement, célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus, crucifié. On célèbre Pâques le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. L'équinoxe de printemps étant le 21 mars. Pâques est au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril.

Pour en savoir plus

Le mystère de Pâques et le symbolisme des cloches