Bison Fûté voit orange et rouge

D'une manière générale, les déplacements prévus en direction des zones balnéaires côtières devraient générer de nombreux ralentissements dès vendredi après-midi.



En conséquence, Bison Futé conseille de ne pas quitter les grandes métropoles entre 14h et 20h le vendredi 29 mars. Les accès aux zones balnéaires devraient être ralentis entre 16h et 21h, tout comme les secteurs habituellement sensibles en région Rhône-Alpes.



Samedi 30 mars, dans le sens des départs, il est recommandé de ne pas quitter les grandes villes entre 9h et 11h.

Quant au lundi 1er avril, mieux vaudra éviter de regagner les grandes métropoles entre 15h et 21h.