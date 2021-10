Les eaux de la Hague plus radioactives qu'à Fukushima ?

"Si on s'était baignés ce jour là, le taux de radiation aurait eu un impact plus fort que d'habitude". Ce jour là, c'est le 17 octobre 2012, sur la baie d'Ecalgrain, à deux pas de l'usine de retraitement de déchets nucléaires d'Areva. Antoine Bernollin et les bénévoles de l'Acro, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest, relèvent un taux de tritium, un hydrogène radioactif, anormalement élevé. "Nous avions relevé 110 becquerels par litre d'eau de mer, contre moins de 30 habituellement. Soit un taux 4 à 5 fois supérieur."

"Nous avons immédiatement posé la question à l'Autorité de Sûreté Nucléaire : comment expliquer un tel taux, y-a-t'il eu des rejets plus forts que d'habitude ? Nous attendons encore les réponses..." explique Pierre Paris, bénévole à l'Acro :

Depuis, l'Acro a effectué de nouvelles analyses, en janvier. Le mystérieux taux de 110 becquerels n'a pas été constaté une nouvelle fois. En parallèle, Areva et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) avaient procédé à des prélèvements à la même époque. Leurs résultats ne présentent rien d'anormal.

110 becquerels par litre : le taux est supérieur à celui prélevé en début d'année dans le Pacifique, à proximité de la centrale nucléaire de Fukushima (3 bécquerels par litre). Mais l'Acro peut difficilement mesurer l'impact que peut avoir cette eau sur la santé. "Ce que l'on sait, c'est que l'Organisation Mondiale de la Santé fixe la concentration maximale pour l'eau de boisson à 10 000 becquerels par litre. Mais 100, c'est déjà au-dessus des limites".

L'Acro effectue des prélèvements de la baie du Mont-Saint-Michel à la baie de Somme. 11 sites marins sont analysés tous les six mois, mais trois sites situés près d'Areva et de Flamanville sont surveillés tous les mois. Les préleveurs volontaires, adhérents de l'association, prélèvent l'eau de mer mais aussi des algues et des coquillages.

