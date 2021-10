Jean-Jacques Goldmann rencontre l'Arche ....

C'est le lipdub solidaire de l'année ! Au bout de 24 heures, ce clip de « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman avait déjà été vu 140 000 fois le 22 mars. Réalisée à l'Arche à Marseille par la Fondation les Amis de l'Arche, la vidéo promeut l'oeuvre de cette organisation chrétienne auprès des personnes handicapées.

Fondée en 1964 par Jean Vanier, L'Arche a pour mission de faire connaître le don des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée et de leur permettre de prendre leur juste place dans la société. Présente dans près de 40 pays, sur les 5 continents. A écouter l'interview sur Tendance Ouest de son fondateur : Jean Vanier

Dans la vidéo, la musique et le texte du vieux tube de Goldman donnent franchement la pêche : « Je te donne toutes mes différences, tous mes défauts qui sont autant de chances, on ne sera jamais des standards des gens bien comme il faut, je te donne ce que je vaux... » On n'est pas obligé d'être handicapé pour se sentir concerné par ces paroles. Goldman, 61 ans, une des stars préférées des Français, est présent lui-même avec sa guitare dans le clip. A regarder absolument !

Laissez-vous surprendre, rendez-vous sur :http://www.je-te-donne.arche-france.org/