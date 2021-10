The Voice saison 2 : interview de Ludivine Aubourg

Stéphane Larue part à la rencontre des acteurs principaux de The Voice. Il est allé interviewer Ludivine Aubourg, de paris. Elle fait partie de l'équipe de Florent Pagny.

La chanteuse avait déjà participé l'an dernier (avec Garou). La jeune femme a été victime d'un accident de moto après les auditions à l'avuegle, vous la verrez donc en béquilles! Voici son témoignange :

"Après les auditions à l’aveugle, j’ai eu un grave accident de moto. J’ai eu la jambe écrasée, j’ai fait une hémorragie interne et j’ai passé de longues semaines allongée, sous morphine.J’ai bien cru que je ne pourrai pas aller aux battle et j’ai beaucoup pleuré" avant d’ajouter "mais finalement, j’y suis allé dans un sale état, mais j’étais effondrée psychologiquement, j’étais effondrée de me sentir amoindie sur le plan physique".

Ecoutez ses impressions avant ses 1ères battles :







