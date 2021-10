Areva ouvre ses portes au public les 29 et 30 mars

L'usine de retraitement de combustibles nucléaires ouvre ses portes au public les 29 et 30 mars, à l'occasion des journées de l'Energie, organisées par le ministère de l'Ecologie et du Développement durable.

Les visiteurs assisteront d'abord à une présentation du retraitement-recyclage des combustibles nucléaires usés, principale activitée du site Areva de la Hague. Ensuite, un tour en bus dans l'enceinte ainsi qu'une découverte de la salle de conduite centralisée et une présentation d’un emballage de transport de combustibles usés seront proposés. Enfin, une exposition sur les activités du groupe Areva est à découvrir.

Pratique. Vendredi 29 et samedi 30 mars - quatre visites de 2h30 par jour (à 9h30, 13h30, 14h30 et 15h30). Attention, vous avez jusqu'au jeudi 22 mars pour vous inscrire au 02.33.02.64.00. Visites gratuites et ouvertes aux personnes âgées de plus de 16 ans. Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité devra être fournie lors de la visite.