Neige: le point sur la circulation à 6h

L'A84 est fermée à la circulation pour les PL dans le sens Rennes/Caen de Fougères à Caen et dans le sens Caen/ Rennes jusqu’à Avranches.



L’accès est interdit à tous les véhicules par les échangeurs 38 ( la colombe) et 39 (Pont Farcy).



La zone de stockage à Guilberville(50) est activée pour les poids lourds dans les deux sens de circulation.



La N13 est totalement impraticable et interdite à la circulation à tous les véhicules dans les deux sens entre Bayeux et Carpiquet (14). La zone de stockage N13 DIRNO50 au PR 8 est activée à Carentan dans le sens Caen Cherbourg.



Dans la Manche.



Fermeture de la RN13, dans le sens Cherbourg Centre Valogne suite à une chute de câble électrique de 20 000 volt.



A13, Secteur Bourneville-Pont l’Evèque, Pont l’Eveque Mondeville circulation difficile suite aux chutes de neige.



A29, Secteur Quetteville-Pont de Normandie, Le Havre-Bourneville, Bourneville-Tancarville circulation difficile, suite aux chutes de neige.





N12, Circulation difficile au niveau de la commune de Mayenne (35)