La N13 encore bloquée ce lundi soir après la chûte d'une ligne haute tension

Cet après-midi, un câble éléctrique de haute tension est tombé sur la N13 suite aux intempéries. La N13 a été bloqué pour procéder à son enlèvement, qui s'est terminé vers 17h.

Par contre, à cause du vent, du verglas et de la neige, les véhicules bloqués durant l'opération n'ont pu repartir, les congères les ayant immobilisés. Du coup, on dénombre encore de très importants bouchons, à 20h30 ce lundi.

Des équipes de la DIRNO sont en cours d'intervention et la préfecture va proposer des solutions aux automobilistes mais la nuit risque d'être courte pour ces personnes car cela prend énormément de temps.