The Voice, audience record pour les dernières auditions

The Voice, présentée par Nikos Aliagas, en partenariat avec Les Indés Radios dont Tendance Ouest est l'une des 130 stations, réalise des audiences records sur TF1.

Le samedi 9 mars, pour ses sixième et dernières auditions à l'aveugle, The Voice a rassemblé 8.9 millions de téléspectateurs, soit 39 % de parts de marché.

Succès sur les réseaux sociaux

Record également sur les réseaux sociaux avec plus de 235 000 tweets samedi dernier. The Voice s'est même offerte le luxe d'être dans les dix sujets les plus commentés dans le monde sur Twitter au cours de la soirée.

Tendance Ouest vous propose de suivre The Voice saison 2 sur son antenne

Tous les jours de la semaine à 18h30, Laure, avec la complicité de Stéphane Larue, vous propose votre rendez-vous The Voice avec des interviews, des extrait et des infos exclusives.

Chaque samedi à 16h30, découvrez les coulisses du prime et les infos de dernières minutes.

Retrouvez Jenifer, Louis Bertignac, Garou, Florent Pagny, Nikos, Karine Ferry et les candidats sur Tendance Ouest et tendanceouest.com