Ce mercredi, Le Mont St Michel au cinéma dans le film de Terrence Malick

"A la Merveille rassemble" Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams et Javier Bardem

Pour Terence Malik, la Merveille était le lieu idéale pour installer une relation amoureuse, entre terre et ciel mais aussi pour son symbole de la foi qui se développe dans le film grâce à Javier Bardem dans le rôle du Père Quintana.

Le film raconte l'histoire de Neil et Marine qui se sont rencontrés sur le Mont Saint Michel et vivent maintenant dans l'Oklahoma. Neil est certain d'avoir trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d'humour, originaire d'Ukraine, Marina est divorcée et mère d'une fillette de 10 ans, Tatiana. Leur relation s'est fragilisée : Marina se sent piégée.