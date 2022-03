Cherbourg : un Harlem Shake place Napoléon !

C'est au tour des Cherbourgeois de se lancer dans le buzz des Harlem Shake ! Pour les non-initiés, il s'agit de vidéos d'une trentaine de secondes, sur lesquelles des dizaines voire des centaines de personnes dansent de façon la plus étrange possible... Le tout sur un mix du DJ Américain Baauer, parfois déguisées.

Napoléon pour décor !

Une trentaine d'ados de Cherbourg ont tourné leur propre Harlem Shake lundi 4 mars, sur la place Napoléon et devant le collège Charcot. La vidéo a été réalisée et mise en ligne hier par un certain Yassine E, qui a déjà plusieurs clips de skate à son actif.