Hier soir, lundi 4 mars, le FC Nantes est allé s'imposer à Lens pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. La victoire a été obtenue dans les arrêts de jeu grâce à un but de Fabrice Pancrate (91e). Les Canaris, dauphins de Monaco au classement, possèdent ainsi trois points d'avance sur Caen (3e) et Guingamp (4e) et cinq sur Angers (5e).