A Caen (14), une rue ou une place Stéphane Hessel

Le député-maire de Caen, Philippe Duron, a indiqué hier, jeudi 28 février, qu'il proposera au prochain conseil municipal de dénommer une rue ou une place au nom de ce résistant.

"Il nous avait fait le grand honneur d'accepter de présider le concours International de plaidoirie du Mémorial au mois de janvier 2010. Résistant, diplomate, écrivain, militant politique et surtout, rédacteur aux côtés de René Cassin de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, il fut de tous les combats pour la justice et la dignité. Au soir de sa vie, lui qui avait traversé les tourments du XXe Siècle avait fait le choix de s'adresser à la jeunesse et à ceux qui feront le XXIe. En publiant le manifeste 'Indignez-vous', il nous encourageait encore et toujours à rompre avec l'indifférence. Il nous appelait à une insurrection pacifique et nous disait 'avec affection': 'créer c'est résister, Résister, c'est créer'. Ce message mérite aujourd'hui comme hier d'être entendu."

Le prochain conseil municipal de Caen aura lieu le lundi 25 mars à partir de 17h30 en mairie.