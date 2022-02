David Guetta, nouveau clip de Without You pour le Sahel

Le français David Guetta a du succès, du talent et... du coeur.

DJ star, l'artiste a mis en ligne une vidéo à mi-chemin entre le clip et le reportage pour mettre en lumière le sahel en Afrique.

La musique au service d'une population qui souffre

L'énorme hit "Without You" de David Guetta est un prétexte pour montrer des images tournées au Sahel avec l'association United International Emergency Response Fund et faire entendre des témoignages.