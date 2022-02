Double meurtre de Perriers-en-Beauficel: le forcené interpellé

Un périmètre de sécurité avait été mis en place par la gendarmerie pendant tout l'après-midi. Le vice-procureur de la République de Coutances ainsi qu'un négociateur de la gendarmerie et des équipes du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ont passé l'après-midi sur place. Les accès au village ont également été fermés.

C'est vers 10 heures et avec une arme de chasse que l'auteur des faits a tiré sur le nouveau propriétaire de sa maison, qui était accompagné d’un ami venu faire des travaux d’élagage. Nouveau propiétaire qui aurait accepté que le tireur présumé, occupe gracieusement une dépendance de sa maison. les deux victimes, donc, le propriétaire et son ami était âgés de 35 et 41 ans.

Un homme fragile

Après le drame, le suspect s'est retranché dans un endroit pour l'heure inconnu avant d'être localisé a proximité des lieux du drame. Le GIGN sest rendu sur place pour entamer des négociations avec lui.

C'est finalement vers 17 heures que le suspect âgé de 61 ans a été interpellé sans violence.

Selon nos informations, l'homme aurait été contraint de vendre sa maison sans raison de problèmes financiers. Par ailleurs, certaines sources parlent d'un homme fragile psychologiquement.

