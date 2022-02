Place aux "fils et filles de..." pour les Césars 2013

"Mum, I got it!" ("Maman, je l'ai!"), lançait Lou Doillon en recevant la Victoire de l'artiste féminine de l'année. "Mum", c'est Jane Birkin, et Papa, c'est le réalisateur de cinéma Jacques Doillon.

Et si Lou était si contente, c'est aussi parce qu'elle se faisait un nom au côté de sa soeur Charlotte Gainsbourg, actrice et chanteuse.

Thomas Dutronc, fils de Jacques, était moins chanceux, et repartait bredouille, tout comme sa mère, Françoise Hardy.

Fils du chanteur Louis Chedid, Matthieu, dit "M", a aussi dû faire une croix sur la Victoire du meilleur album.

Au théâtre du Châtelet, pour la remise des Césars, le parterre de nommés contiendra lui aussi son lot d'héritiers et d'héritières.

Candidate au César de la meilleure actrice pour son rôle de lectrice de Marie-Antoinette dans "Les Adieux à la Reine", Léa Seydoux porte un nom synonyme de gros sous dans le monde du cinéma: elle est la petite-fille de Jérôme Seydoux, patron de Pathé, et la petite nièce de Nicolas Seydoux, PDG de Gaumont.

Castings

Dans la catégorie des meilleurs espoirs féminins, elles sont trois à porter des patronymes déjà connus du public: Izia Higelin, fille de Jacques le chanteur, dans "Mauvaise Fille"; Lola Dewaere, fille de Patrick, l'acteur mort il y a trente ans, dans "Mince alors!", et Alice de Lencquesaing dans "Au Galop", un film réalisé par papa, Louis-Do de Lencquesaing, également acteur multicarte.

Côté meilleur espoir masculin, Félix Moati, dans "Télé Gaucho", a pour père le journaliste et réalisateur Serge Moati, auteur notamment de documentaires et de séries télé.

Concourant pour son troisième César du meilleur réalisateur avec le film "De rouille et d'os", Jacques Audiard s'est déjà fait un prénom en gagnant la statuette pour "De battre mon coeur s'est arrêté" et "Un prophète".

Avant lui, son père le célèbre dialoguiste et réalisateur Michel Audiard, auteur de répliques cultes du cinéma français, avait gagné un César en 1982, celui du meilleur scénario pour le film "Garde à Vue", un face à face dans une salle de commissariat entre Lino Ventura et Michel Serrault.

Nommé au César du premier film pour "Comme des frères", Hugo Gélin affiche un arbre généalogique encore plus riche. C'est le fils de l'acteur-réalisateur Xavier Gélin, lui-même fils du couple de stars de l'après-guerre Daniel Gélin et Danièle Delorme.

Aucun de ces rejetons célèbres n'a choisi de changer de nom pour donner au moins l'apparence de l'anonymat.

Dans les magazines, Lou Doillon, ex-actrice, ex-mannequin, s'explique longuement sur son ancien mal-être, incapable de trouver sa place entre une mère et une soeur ultra-célèbres.

À 33 ans, Lola Dewaere a une approche plus terre-à-terre et explique franchement pourquoi elle a gardé le nom de son père: "ayant commencé assez tard, je me suis dit que les choses iraient plus vite pour être reçue dans les castings".