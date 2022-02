Cherbourg : de belles promesses au Challenger 2013 !

Tendance Ouest va suivre du 23 février au 3 mars le Challenger de tennis de Cherbourg, qui promet de belles performances sur les courts.

Gilles Muller bat Gasquet

Parmi les joueurs attendus, Gilles Muller. Le Luxembourgeois a brillé mardi 19 février à l'Open 13 de Marseille. Il a battu le numéro 2 français, Richard Gasquet, dès l'entame du tournoi.

Un autre joueur attendu à Cherbourg est le hollandais Igor Sisjling tombeur de Jo-Wilfried Tsonga à Rotterdam il y a une dizaine de jours.

Un n° 3 mondial à Cherbourg

On apprend aussi qu'un ancien numéro 3 mondial sera présent non pas sur mais autour des courts : Ivan Ljubicic, médaillé de bronze en double aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, vainqueur de la Coupe Davis en 2005 et demi-finaliste de Roland-Garros en 2006. Il accompagne Filip Krajinovic, un joueur serbe dont il est le coach.

Pass semaine à 35 euros

Un rappel pour les passionnés : un forfait sera vendu au prix exceptionnel de 35 euros ce week-end, samedi 23 et dimanche 24 février, de 14h à 17h au complexe sportif Chantereyne, porte 1.

L'accès sera gratuit samedi 23, dimanche 24, et lundi 25 février au complexe Bagatelle de Tourlaville pour les qualifications, accès gratuit samedi et dimanche aussi à Chantereyne pour les entraînement.