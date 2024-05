Deauville. Les Planches fêtent leurs 100 ans !

Deauville sans les Planches… ce ne serait plus vraiment Deauville. Inaugurée en 1924, cette mythique promenade en bois de 656m le long de la plage fête cette année ses 100 ans. Un anniversaire que la Ville tient à honorer, avec un grand programme festif pour célébrer un siècle d'histoire. Visites guidées, balades littéraires, conférences, expositions… les animations ne vont pas manquer. Une balade dans le temps, pour découvrir ses moindres secrets !

Caroline Clemensat est directrice générale adjointe de la Ville de Deauville : "La volonté est de se réunir, de partager ce moment festif. Un moment aussi où nous pouvons nous poser, regarder l'histoire, et puis nous projeter, et le faire tous ensemble !" Le lancement des festivités aura lieu samedi 6 juillet sur le front de mer, "c'est la date à ne pas manquer !"

Souvenirs en pagaille

"Les moments qui me marquent en tant que maire, sont quand je les fais découvrir à des institutionnels étrangers !" Philippe Augier est à la tête de la ville depuis 23 ans, des souvenirs avec les Planches, ce n'est pas ça qui lui manque. "Il y a cet effet de magie sur les Planches. Hors du temps !" La reine d'Angleterre et sa Rolls, Joséphine Baker et son guépard, Un homme et une femme, autant de moments qui ont rythmé un siècle d'histoire.