Saint-Lô. Une tentative de meurtre à coups de couteau dans un immeuble de la Dollée ?

Devant cet immeuble du 150 rue Belle Croix dans le quartier de la Dollée à Saint-Lô, de nombreuses taches de sang souillent le trottoir. On les retrouve aussi sur les vitres du hall d'entrée. Une tentative de meurtre a eu lieu dans la soirée du jeudi 11 avril, selon les scellés que Tendance Ouest a pu constater, signe qu'une enquête est ouverte par la police judiciaire de la police de Saint-Lô.

Selon le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau, les faits ont été requalifiés en violences avec arme. La victime âgée d'une trentaine d'années a reçu plusieurs coups de couteau, mais ses jours ne sont pas en danger. Trois personnes ont bien été interpellées et l'une âgée d'une quarantaine d'années était présentée dans la soirée du vendredi 12 avril au parquet, avant un passage devant le juge des libertés et de la détention. Les deux autres personnes sont totalement hors de cause.

Des scellés ont été posés sur la porte de cet appartement.

L'immeuble est situé juste en face du commissariat de police, avec l'entrée qui donne vers la Dollée. Selon un témoin, plusieurs personnes auraient été interpellées, et un homme, blessé, pris en charge par les pompiers.