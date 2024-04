[En images] Caen. 400 œuvres d'art exposées dans une église dont une à 24 000€

Transformer une église en une galerie d'art, c'est possible. Depuis le 30 mars dernier et jusqu'au 14 avril, l'association des Artistes en Normandie prend place au sein de l'église Saint-Nicolas à Caen, afin d'y organiser le 96e salon annuel des artistes en Normandie.

5 000 visiteurs par an

Pour la première fois en sept ans dans cet édifice, l'association expose le travail de 100 artistes, soit un total de 400 œuvres. Toutes sont à vendre, "à des prix allant de 200€ à 24 000€", explique Patrick Colin, vice-président de l'association. A l'heure où ces lignes sont écrites, une vingtaine d'œuvres ont trouvé preneur. Celles de l'invité d'honneur, Pascal Chôve, font partie des plus chères. "Il nous amène une peinture différente, un peu plus gaie de ce que l'on a d'habitude", poursuit-il. Pour la petite histoire, il a notamment créé des sculptures des filles de Loïck Peyron, un navigateur français bien connu. Peintres, sculpteurs, photographes… La majorité des artistes viennent de Normandie. "On accueille aussi des artistes russes, polonais, coréens et vietnamiens", explique Patrick Colin. Le nom de l'artiste, de l'œuvre et le prix sont affichés sur chaque objet d'art, dont la particularité est d'être exposé pour la première fois à Caen. Cet événement accueille environ 5 000 visiteurs chaque année.