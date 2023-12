Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 28 décembre

Bélier

Si vous souffrez d'une injustice, c'est le jour pour vous manifester, on vous écoutera et on vous comprendra !

Taureau

Le calme qui règne en cette journée est propice à des mises au point indispensables.

Gémeaux

Il faudra mettre les bouchées doubles, il y a fort à faire ! Vous avez davantage de travail que prévu !

Cancer

Les activités qui vous sortent de votre quotidien sont idéales pour prendre du recul. Elles vous rechargent en énergie nerveuse.

Lion

C'est à votre rythme et dans le calme que vous avancez sauf que vos supérieurs pourraient vous demander d'accélérer la cadence

Vierge

L'originalité s'invite dans votre vie sous différentes formes : rencontres, évènements, créations. C'est le moment de vous laisser aller.

Balance

Faire comprendre que votre travail avance à votre propre rythme c'est une chose. Adressez-vous à vos supérieurs plus gentiment, ça passera mieux !

Scorpion

Vous avez besoin de repos au niveau cérébral, rien d'alarmant, mais fuyez l'agitation et vous retrouverez votre aplomb.

Sagittaire

Le tourbillonnement relationnel autour de vous vous laisse trop peu d'espace d'expression, restez calme.

Capricorne

Attention, Une réconciliation inattendue, un nouveau départ, cette journée sera exceptionnelle !

Verseau

Dans le couple, l'écoute est essentielle. Il semblerait que depuis peu vous l'ayez compris. Les liens se resserrent, vous pouvez de nouveau faire des projets communs.

Poissons

Si vous ressentez une perte d'intérêt pour vos activités habituelles, il est peut-être temps de réfléchir à ce que vous aimeriez réellement faire