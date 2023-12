Cherbourg-en-Cotentin. Des tirs de fusées lancés par la ville pour repousser les étourneaux

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a lancé mardi 5 décembre une campagne d'effarouchement des étourneaux. Cette opération vise à perturber et repousser ces oiseaux pour ainsi éviter leur installation dans les lieux à fort taux d'habitations. Pour rappel, ils causent des nuisances sonores et sanitaires pour la population et l'environnement.

• Lire aussi. Normandie. Où sont passés les étourneaux ? "Nous allons les voir en ville d'ici quelques jours"

Des opérations le matin ou en fin d'après-midi

L'opération d'effarouchement consiste à effectuer des tirs de fusées détonantes et sifflantes autour des lieux de dortoirs. Elle se déroule en simultané sur les différents sites pour éviter un simple déplacement des oiseaux d'un quartier à un autre. Les effarouchements seront réalisés le matin à partir de 7h15 et le soir de 16h45 à 19h, horaires correspondant au départ et au retour des étourneaux en dortoir. Les équipes municipales mobilisées seront équipées de pistolets d'alarme lançant des fusées. Afin de vérifier l'efficacité des interventions, les agents répéteront l'opération à plusieurs reprises durant la campagne.

Plusieurs zones d'intervention

Plusieurs zones d'intervention ont été définies pour cette campagne, qui doit durer jusqu'au mardi 19 décembre :