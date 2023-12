Votre horoscope signe par signe du mercredi 6 décembre

Bélier

Ne vous mettez pas en colère pour si peu, votre tension est maximale et vous devez faire redescendre la pression.



Taureau

Votre optimisme débordant vous facilite la vie, aujourd'hui. Vous serrez-en phase avec votre entourage.



Gémeaux

Certaines fois, la solitude est bonne conseillère, vous retrouverez l'envie de pousser plus loin vos investigations.



Cancer

L'influence d'un ami proche sera bénéfique et chassera vos doutes, ne vous isolez pas.



Lion

Bonne humeur et complicité sont au rendez-vous ! Savourez donc l'ambiance du moment.



Vierge

Vous savez convaincre aisément, aujourd'hui. C'est le moment de vous en servir. N'hésitez pas à parler de vos projets autour de vous !



Balance

Votre vitalité sera omniprésente, rien ne vous arrêtera, physiquement parlant



Scorpion

C'est le moment d'approfondir vos relations tout en douceur et diplomatie. Un sport d'endurance serait le bienvenu.



Sagittaire

Plus disponible, plus détendu, vous prenez enfin le temps de vous tourner vers les autres et de sourire à la vie. Que du positif !



Capricorne

Votre énergie sera votre meilleur atout pour convaincre, c'est le moment de nouer des contacts ou partenariats.



Verseau

Votre instinct vous permet d'être au bon endroit au bon moment, Vous êtes là quand il est possible d'investir dans des affaires juteuses.



Poissons

Vos trouvailles sont inédites, vos idées sont audacieuses et parfois déroutantes mais séduisantes : on vous suit !