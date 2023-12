Votre horoscope signe par signe du vendredi 1er décembre

Bélier

Tous les succès sont possibles, aujourd'hui. Même le projet le plus complexe devient facile. Votre audace est positive.



Taureau

Votre persévérance vous récompense et un cocon amoureux s'entrouvre pour vous faire sentir sa chaleur nourricière.



Gémeaux

Vous serez peut-être surpris en constatant la rentabilité de vos affaires ces derniers temps, ça peut vous servir d'exemple pour la suite.



Cancer

Des soutiens inattendus viennent à vous et facilitent la réalisation de vos projets dans le sens d'un changement.



Lion

N'ignorez pas certaines affaires juteuses uniquement parce que tout va bien financièrement ces jours-ci.



Vierge

L'ambiance sera dynamique et vos actions gagnent en élan et force, c'est le moment de lancer un projet. Le moment est venu d'agir !



Balance

Vos idées sont plus claires. Vous n'allez pas arrêter aujourd'hui ! Évitez les sources de contrariétés…



Scorpion

Vous tirez sur la corde, sans en avoir conscience. Vous avez besoin à la fois de repos et d'exercice, reprenez une activité sportive.



Sagittaire

Aujourd'hui, vous misez sur vos talents de diplomate et votre bonne humeur pour soigner les formes de vos dialogues et atteindre votre but



Capricorne

Bonne journée en perspective. Vous êtes plein de bonne volonté. Rien ne vous arrête dans votre course à l'amour.



Verseau

Votre journée comporte des moments forts, vous pourriez avoir quelques surprises importantes !



Poissons

Cette journée sera intense. Vous aurez mille choses à faire et vous ne lâcherez pas prise !