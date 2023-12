Cherbourg-en-Cotentin. Un festival électro-rock entre les deux réveillons

Un rendez-vous électro-rock vient s'intercaler entre les agapes des deux réveillons de fin d'année. L'événement Les Buissonnières est organisé le jeudi 28 décembre, pour une soirée découverte aux vibrations électro-rock présentée par Le Circuit et les Art'Zimutés.

Au programme, La Jungle, les Belges, Jim et Roxie. Sur scène, le duo sonne comme quatre et offre un joyeux boucan de groove métallique sauvagement dansant, vous êtes prévenu ! Après avoir enregistré leur dernier album lors d'une traversée de l'océan Atlantique à la voile, les Rochelais de The Big Idea reviennent sur le plancher des vaches pour dévoiler ce nouveau disque en live : six musiciens sur scène pour des performances intenses. Un DJ set du collectif des Cherbourg City Rockers viendra clôturer ces Buissonnières.

Pratique. Jeudi 28 décembre dès 20 heures, à l'espace Culturel Buisson à Tourlaville. Tarif unique 10 euros. Réservations sur billetterie.cherbourg.fr.