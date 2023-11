Votre horoscope signe par signe du mardi 21 novembre

Bélier

Sachez maîtriser votre comportement pour ne pas faire n'importe quoi. Et tout ira sur des roulettes.



Taureau

Votre entourage vous fatigue. Ne boudez pas, laissez couler les détails sans importance.



Gémeaux

Vous avez des facilités à partager vos meilleures émotions et vos états d'âme, en famille.



Cancer

Votre vie commune est peut-être faite de hauts et de bas, mais vous êtes bien ensemble, sans aucun doute.



Lion

Vous avez une petite mine et il faudrait peut-être que vous preniez un peu de repos même si cela ne vous arrange pas.



Vierge

Votre énergie est revue à la hausse, mais vos tendances excessives vont prendre le dessus si vous ne faites rien pour vous modérer.



Balance

Dépenser sans compter serait une pure folie même si vos finances sont dans le positif.



Scorpion

N'attendez pas d'être usé, pour réagir, et vous protéger. Pensez à vous, de temps en temps.



Sagittaire

Si vous déménagez ou si vous avez des travaux à faire, vous pourrez compter sur une aide providentielle. Tout ira donc pour le mieux



Capricorne

La convivialité est au rendez-vous : on invite, on est invité, on a envie de sortir.



Verseau

Vous ne vous donnez pas le temps pour souffler véritablement, ralentissez le rythme.



Poissons

Attendez-vous à partager des discussions enrichissantes avec vos collègues et vos amis.