Rouen. Le chef étoilé David Gallienne débarque aux Halles Biltoki avec un menu bien normand

Le patron des cuisines du Jardin des plumes à Giverny se rend, jeudi 23 novembre, aux Halles Agrivin Biltoki à Rouen, pour un dîner d'exception à quatre mains. Pour l'occasion, le chef étoilé David Gallienne va s'associer au cuisinier Maxime Dinas et son marché "En Faim". Les deux restaurateurs, partis à la rencontre des commerçants des halles et des produits proposés, promettent un menu en cinq services à l'image de ce que l'on voit dans les établissements gastronomiques, avec l'indispensable accord mets et vins assurés par la cave Pierre Noble.

Un menu très normand :

La langoustine (émulsion riz cardamome)

Le Poireau brûlé (comme un poireau vinaigrette / Saint Jacques)

La volaille fermière (en croûte / courge rôtie)

L'émulsion de camembert

Le rosier de pomme (caramel de cidre | crème fermière)

Il faudra débourser pas moins de 95 euros pour pouvoir profiter de ce menu d'excellence et les places sont limitées, préviennent les Halles Biltoki. Il est possible de réserver en ligne d'ores et déjà.