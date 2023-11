Montivilliers. Deuxième édition pour la Fête de l'automne

Les 24, 25 et 26 novembre, la nature sera à l'honneur à Montivilliers avec de nombreuses animations et un temps fort prévu le dimanche 26 novembre avec une foire aux arbres.

Au programme de cette deuxième édition de la Fête de l'automne : un quiz géant sur "la vie secrète des arbres" (proposé par l'association A.R.B.R.E.S et Montivilliers Harmonie Ville Nature), la troisième édition du programme "une naissance, un arbre" (120 arbres vont rejoindre le Bois du Colmoulins), la plantation d'une mini-forêt urbaine et une animation "la forêt en tous sens" avec l'association La Cěpée (lieu permacole inclusif).

Foire aux arbres

Découvrez le programme de la Fête de l'automne.

Temps fort de cette Fête de l'automne, la foire aux arbres qui se tiendra le dimanche 26 novembre Cour Saint-Philibert. Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes seront présents pour faire découvrir et vendre de nombreuses espèces d'arbres et partager leurs conseils de professionnels. Les associations locales qui œuvrent pour la préservation des arbres et de la biodiversité, comme Perma Miloche et Normandie Equitable, ainsi que d'autres intervenants proposeront un programme d'animations ouvert à toutes et tous. Pour ces ateliers, il faut s'inscrire en ligne.