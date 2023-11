Manche. Pourquoi les Maisons des adolescents accueillent-elles de plus en plus de jeunes ?

La Maison des adolescents à Cherbourg dispose de nouveaux locaux inaugurés mercredi 15 novembre. Auparavant installée rue du Léon, dans le quartier des Provinces, la "Mado", comme les usagers la surnomment, se trouve désormais rue du Commerce, dans le centre-ville.

A quoi sert une Maison des adolescents ?

Cet endroit accueille des jeunes de 11 à 25 ans, ainsi que leur entourage, les parents ou les grands-parents, ayant des soucis, des préoccupations ou de la colère quel que soit le sujet. Il existe trois antennes dans la Manche : Saint-Lô, Avranches et Cherbourg. Des permanences existent également dans 15 autres communes du département, précise Katia Le Fèvre, directrice départementale de cette structure.

Katia Le Fèvre Impossible de lire le son.

L'an dernier, plus de 1 000 adolescents avaient été accueillis, et ce chiffre est en nette progression pour cette année.

La Maison des adolescents de la Manche se situe désormais rue du Commerce à Cherbourg.

Harcelés et harceleurs accueillis à la "Mado"

Dans cette structure, des jeunes harcelés poussent de plus en plus la porte. Katia Le Fèvre indique que ceux qui se sentent "harceleurs" ont également le droit de rencontrer des professionnels. Objectif ? Mettre fin à tous ces problèmes.

Katia Le Fèvre Impossible de lire le son.

Apaiser leur émotion

Les sujets récents d'actualité en France et dans le monde comme les faits de société par rapport au harcèlement et les guerres, en Ukraine ou entre Israël et le Hamas, créent un certain émoi chez ces adolescents. Ils ont besoin de ces Maisons pour apaiser leur émotion.

Katia Le Fèvre Impossible de lire le son.

Pour attirer facilement ces adolescents, les structures doivent être plus visibles. C'est pour cela qu'elles se trouvent dans le centre-ville.

Pratique. Tél. 02 33 72 70 60. Accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 10h à 12h, et de 13h à 17h15 sauf le jeudi matin et le vendredi après-midi.