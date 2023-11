Alvimare. La D6015 va être fermée pendant cinq nuits

Des travaux de revêtement sur la D6015, à hauteur de la commune d'Alvimare, sont prévus durant cinq nuits, du lundi 20 au mercredi 22 novembre et du lundi 4 au jeudi 7 décembre, entre 21h et 6h. La mise en place d'une déviation est nécessaire pour la réalisation de ces travaux.

Ces derniers consistent en la réalisation des enrobés de la D6015, sur la section comprise entre le giratoire des D6015 et D926, appelé "Poteau d'Allouville", et le carrefour entre les D6015 et D104.

Le plan de la déviation d'Alvimare

Le chantier nécessite d'être réalisés hors circulation. Une déviation sera donc mise en place via Allouville-Bellefosse et Trouville. Ces dates sont susceptibles d'évoluer en fonction d'aléas météorologiques.