JO 2024. Les sportifs du Calvados à la rencontre des jeunes au cross départemental

Le digital est à la mode, mais rien ne vaut un bon vieil autographe sur un bout de carton. Les jeunes sportifs du cross départemental ont eu la chance, ce mercredi 15 novembre, de rencontrer cinq sportifs du Calvados en lice pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Flavie Renouard, athlète ayant déjà réalisé les minimas, Olivia Lanes, membre de l'équipe de France féminine de volley-assis, Nicolas Astier, cavalier médaillé à Rio en 2016, Nathan Fougy, épéiste, et Valentin Gondouin, marathonien. L'occasion pour eux d'échanger, et de transmettre leur flamme pour le sport.

Ils sont aussi passés par là

"Il y a quelques années, j'étais à leur place, c'étaient mes premiers cross ! C'est important de revenir aux sources, sourit Flavie Renouard entre deux dédicaces. Les enfants me souhaitent une bonne préparation et du courage !" Valentin Gondouin a lui aussi commencé la course à pied par les cross organisés quand il était plus jeune. Alors, transmettre sa passion aux jeunes, "c'est important". Et attention, on lui met la pression. "Ils me disent 'allez la France', ou 'on veut des médailles', plein de choses encourageantes".

La transmission, une valeur importante

"C'est super de les rencontrer, on espère qu'ils vont gagner", glisse Maëlise, qui avoue ne pas connaître les sportifs avant, sauf Nicolas Astier, avec qui elle a "parlé équitation". "Moi, je connaissais Flavie, je l'adore. D'ailleurs, je vais me mettre à l'athlétisme", s'exclame sa camarade Daniella.

Un souvenir pour toujours ?

Sur cette terre de cheval, Nicolas Astier, champion olympique en équipe et vice-champion en individuel en concours complet aux JO de Rio 2016, jouit d'une certaine popularité. "C'est un sport normalement anonyme, mais ici, on bénéficie d'un terroir cheval, remarque-t-il. Beaucoup me posent des questions, comme 'comment tu fais avec ton cheval ?'."

Nicolas Astier et l'équitation, stars du jour

Des étoiles dans les yeux, les jeunes garderont en souvenir ce moment. Valentin Gondouin se souvient de sa jeunesse. "A l'époque, j'avais fait un podium et Loïc Letellier m'avait remis une médaille. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais des années plus tard, on se rend compte de l'importance et c'est marrant." Peut-être qu'une future star du sport français ressortira de ses tiroirs dans quelques années un autographe de Valentin Gondouin.