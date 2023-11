Judo. Teddy Riner absent, qui sera présent aux championnats de France à Caen ?

Hajime ! Pour la première fois, les championnats de France de judo seniors vont se tenir à Caen ce week-end samedi 18 et dimanche 19 novembre au nouveau Palais des sports de Caen la Mer. Une semaine avant de recevoir l'équipe de France féminine de handball, les judokas français vont s'emparer du tatami caennais. Quels athlètes seront présents ? La rédaction vous dit tout.

Incertitude autour de Clarisse Agbégnénou et Amandine Buchard

Première mauvaise nouvelle, Teddy Riner ne sera pas de la partie. "Il y a 10% de pertes entre les inscrits et les présents car de nombreux événements s'enchaînent. Il y avait les championnats d'Europe il y a deux semaines et bientôt un Grand Slam. Les têtes d'affiche doivent faire des choix en année pré-olympique", souligne la ligue de judo de Normandie. L'incertitude demeure autour de la multiple médaillée olympique Clarisse Agbégnénou et d'Amandine Buchard, qui a décroché son deuxième titre européen le 3 novembre dernier.

Huit ans après, Ugo Legrand remonte sur le tatami

Bien que le doute règne autour de ces vedettes, le public caennais aura le droit à un plateau de grande qualité. A commencer par le retour d'Ugo Legrand. Le Normand, originaire de Grand-Quevilly, s'est donné un défi après avoir été éloigné des tatamis pendant huit ans : faire partie de la liste de l'équipe de France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Médaillé de bronze aux JO de Londres en 2012, le Seinomarin participe à sa première grande compétition (-73kg).

Membre de la Team Normandie, Romaric Bouda viendra tentera de décrocher le titre chez les moins de 60kg. Les Normands auront décidemment toutes leurs chances puisque l'Ornais Joseph Terhec, n°2 français, sera également présent. Il avait notamment battu Teddy Riner en octobre 2020 lors des championnats de France par équipes (+100kg).

Il y aura aussi Léa Fontaine, championne de France en titre chez les plus de 78kg, Benjamin Axus, triple champion de France de Judo en catégorie -73kg, ou encore la Normande Mélodie Turpin, deux fois médaillées de bronze chez les moins de 63kg aux championnats de France.

Pratique. Samedi 18 novembre de 8h30 à 19h et dimanche 19 novembre de 8h30 à 18h30. Tarifs : 15€, 10€ (moins de 12 ans), gratuit pour les moins de 4 ans. Pour la billetterie, rendez-vous ici.