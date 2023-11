Cherbourg. Immigration : l'association Itinérance en désaccord avec le nouveau projet de loi

L'association Itinérance à Cherbourg en désaccord "total" avec le nouveau projet de loi Immigration a profité, mardi 14 novembre, du vote au Sénat (avant l'Assemblée nationale en décembre) pour mettre l'accent sur plusieurs points posant problème.

Débat autour de la suppression de l'Aide médicale d'Etat

L'Aide médicale d'Etat (AME) est destinée aux étrangers en situation irrégulière. Ces derniers bénéficient sous certaines conditions d'une prise en charge à 100% de leurs soins médicaux et hospitaliers. Avec le Sénat, ce dispositif sera supprimé et remplacé par l'Aide médicale d'urgence (AMU) qui se resserre plus sur la prise en charge des maladies graves, des soins liés à la grossesse et des vaccinations.

Claudie Rault-Verprey évoque un projet "totalement déraisonnable". "Cela représente un vrai danger de santé publique", ajoute la bénévole. "Il est primordial de prendre en charge les malades le plus tôt possible pour éviter le risque d'aggravation, le risque épidémiologique et protéger les finances hospitalières."

Claudie Rault-Verprey

La majorité présidentielle a indiqué être contre la suppression de cette Aide médicale d'Etat. Ce projet de loi va désormais être soumis à l'Assemblée nationale à partir du 11 décembre. Itinérance demande également de faciliter une régularisation de droit de toutes les personnes exilées qui peuvent justifier d'un travail en France.

Brigitte Le Coutour, bénévole chez Itinérance depuis 2006, évoque un projet totalement "déconnecté" :

Brigitte Le Coutour : "C'est difficile d'adhérer à un tel projet"