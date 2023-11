Rouen. Un homme agressé pour sa sacoche

La police de Rouen est intervenue mardi 14 novembre vers 22h pour un vol avec violence en réunion. Les faits se sont produits à hauteur du boulevard des Belges. Un homme de 53 ans a été frappé à plusieurs reprises pour quatre personnes. A l'arrivée de la police, les agresseurs avaient déjà pris la fuite. Une jeune femme de 19 ans, témoin de la scène, a pu les décrire.

Un peu plus tard dans la soirée, la police municipale de Rouen a contrôlé deux individus, place Cauchoise. Ils correspondaient aux descriptions. L'un d'eux avait sur lui la carte bancaire de la victime. Les deux hommes, de 22 et 17 ans, ont été placés en garde à vue. Le plus jeune était alcoolisé.

La victime a été légèrement blessée au visage. Les pompiers ont été appelés pour lui porter secours. Il n'a pas été nécessaire de la transporter à l'hôpital.