Normandie. Prolongation surprise pour l'utilisation des tickets-restaurants

Coup de théâtre ce mardi 14 novembre. Invitée sur M6, Olivia Grégoire, la ministre chargée des Petites et des moyennes entreprises a confirmé la suspension du projet concernant la réforme de l'utilisation de la carte Tickets-Restaurants. En effet, cette semaine avaient été annoncées de nombreuses restrictions sur la liste des produits pouvant être achetés grâce à ce moyen de paiement. On apprenait alors qu'à partir du 1er janvier 2024, seuls les produits directement consommables tels que les soupes, les sandwichs et les plats tout préparés seront autorisés à l'achat. De quoi provoquer la colère des utilisateurs qui, jusqu'alors, utilisaient leur carte pour faire des courses classiques. Terminé le riz, les pâtes, le poisson et la viande.

En plus de cela, le plafond de cette carte avait été augmenté à 25 euros à cause de l'inflation et de la crise du Covid. Une situation que le gouvernement entendait bien ramener à la normale en revenant à 19 euros maximum. Des décisions souvent incomprises par les consommateurs qui ont poussé le gouvernement à faire marche arrière au dernier moment.

Aucun changement jusqu'en 2025

La ministre Olivia Grégoire a donc assuré que le fonctionnement actuel "va continuer tout au long" de l'année prochaine. "Les bonnes idées, il faut les prolonger. Rien ne changera pour les Français", a-t-elle ajouté. Une décision confirmée par Bruno Lemaire, ministre de l'Economie. "L'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes", a fait valoir Bruno Lemaire avant d'ajouter qu'il se disait ouvertement "favorable" à la prolongation au-delà de 2023.