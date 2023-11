US Avranches. Pour le nouveau président Nicolas Leroux, "tout le club va poursuivre la quête de Gilbert Guérin"

Nicolas Leroux, entrepreneur à la tête de Leroux Construction à Avranches est le nouveau président de l'US Avranches. A 50 ans, il succède au regretté Gilbert Guérin à la tête du club de football de National 1.

Quelle est votre relation avec le club ?

"Mon histoire commence il y a plus de 43 ans, à l'âge de 7 ans quand j'ai signé ma première licence. Après, j'ai joué plus d'une vingtaine d'années dans ce club, en amateur. C'est là que j'ai rencontré Gilbert Guérin."

Comment se sent-on de succéder à Gilbert Guérin ?

"C'est un sentiment partagé. Ce n'est pas Philipe Blin-Lebreton ou Nicolas Leroux qui remplace Gilbert Guérin car en soi Gilbert Guérin est difficilement remplaçable. C'est tout un club qui va poursuivre la quête de son président emblématique."

Vous avez choisi une direction à deux têtes, vous à la présidence et Philippe Blin-Lebreton comme directeur général. Pourquoi ce choix ?

"En 2023, on ne gère plus une entreprise comme avant. On est plus sur un management horizontal, plus consultatif et dans l'histoire de ce club, qui est un club de haut niveau avec des exigences importantes. Il est bon d'être plusieurs à réfléchir sur la stratégie générale du club. Philippe Blin-Lebreton est un élément indispensable aujourd'hui."

Que faut-il faire aujourd'hui dans le club ?

"Tout a été très vite. Malheureusement, on ne pensait pas que Gilbert Guérin allait nous quitter aussi vite. Il a fallu stabiliser et on est encore dans une phase de stabilisation du club, sur l'aspect sportif et financier. On remet un peu tout à plat. On discute avec nos partenaires. Jusqu'à la fin de l'année on va être sur ce rythme. Après on va redessiner un nouvel organigramme, redessiner aussi une nouvelle vision jusqu'à la fin de la saison avec le maintien comme objectif principal. Si le maintien est assuré, on pourra réfléchir à un projet sur trois ans, c'est l'idée, mais ça ne reste qu'une ébauche."

La prochaine échéance pour Avranches a lieu le vendredi 24 novembre avec un déplacement à Châteauroux, dans le cade de la 14e journée de championnat. Le club est actuellement 10e de National 1.