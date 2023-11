Saint-Saëns. Elle remporte 1,5 million d'euros à un jeu de grattage

Le bar-tabac Le Maintenon à Saint-Saëns en Seine-Maritime a vu sa tranquillité bouleversée par un incroyable événement. Une chose est certaine, c'est que le mois d'octobre s'est terminé dans le bonheur absolu pour une habituée du troquet. Cette grande sensible à l'environnement, s'est donc rendue dans son bar-tabac pour acheter deux tickets à gratter connus sous le nom de Mission Patrimoine. Elle était loin de penser que sa bonne action allait être largement récompensée.

En effet, alors qu'elle gratte le premier ticket, elle découvre un gain de 150 €. Heureuse, elle rentre chez elle pour gratter le second et téléphoner pour annoncer son gain initial. C'est à ce moment qu'elle découvre avec stupeur la somme remportée. "Lorsque j'ai compris la bonne nouvelle, c'était l'euphorie ! J'ai crié et la personne avec qui j'étais en ligne ne comprenait pas pourquoi. Au début, j'ai cru avoir gagné 150 000 euros, c'était déjà très bien. Mais en regardant attentivement et en comptant le nombre de zéros, j'ai rapidement compris que je venais de remporter 1,5 million d'euros", indique-t-elle à la Française des jeux.

Une toute nouvelle vie

Si la gagnante compte préserver son anonymat, elle entend bien profiter de la coquette somme. "Ce gain va me permettre de prendre l'avion pour la première fois. J'envisage de découvrir la Crête et le Portugal. Avant le gain, je réfléchissais très sérieusement à changer ma voiture qui commence à être ancienne. Désormais, je vais pouvoir réellement en acheter une nouvelle", confiait-elle lors de la remise de chèque. Et de souligner que l'achat d'un bien immobilier était aussi envisagé.

Bérengère et Frédéric, les gérants du bar ont été les premiers surpris : "On a été les premiers stupéfaits. On voit beaucoup de monde tenter sa chance aux jeux mais aucun n'avait remporté une telle somme. De mémoire, la plus élevée était de 6 000 euros." Bienveillants, les deux gérants espéraient faire gagner un de leurs clients : "On voulait que quelqu'un remporte 500 000 euros au Cash mais là, ça dépasse ce qu'on imaginait", assurent-ils avant d'ajouter : "Si on gagne un jour, c'est sûr, on change de vie"