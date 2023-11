Normandie. Vague de froid, vent et pluie : vigilance jaune sur la Normandie

Il va falloir prendre son mal en patience jusqu'au 19 novembre. La pluie ne semble pas vouloir lâcher prise. Comme depuis un mois, il va falloir de nouveau composer avec les parapluies et les cirés. Et ce n'est pas tout puisque cette série de perturbations va apporter du vent et une vague de froid à partir du 18 novembre. Météo France promet même "un froid polaire" qui inscrira définitivement la période dans les prémices de l'hiver.

Météo France annonce une vigilance jaune pour les précipitations jusqu'au 19 novembre.

Côté précipitation, la vigilance crue est également de mise jusqu'au dimanche 19 novembre. Les précipitations exceptionnelles de ces dernières semaines ne permettraient pas d'envisager une décrue. Rassurez-vous, un anticyclone est bien prévu pour la fin de semaine. Il devrait chasser les nuages et cette pluie infernale mais sera accompagné de températures en dessous des valeurs de saison. Comptez 5 à 10 degrés en journée. De quoi troquer vos bottes pour un bonnet bien chaud d'autant froid devrait être de la partie.