Le Havre. Repéré au volant d'une voiture volée, un jeune de 17 ans est pris en chasse par la police

Les policiers ont pris en chasse un conducteur, lundi 13 novembre vers 18h50, au Havre sur l'avenue Général Ferrié, alors que ce dernier, un mineur âgé de 17 ans, roulait à vive allure au volant d'une voiture avec le pare-chocs très endommagé. Repéré en train de griller un feu tricolore, le conducteur a continué sa course pendant laquelle il a effectué plusieurs dépassements dangereux obligeant les automobilistes à s'écarter de manière imprudente.

Recel de vol

Le mineur a fini sa course en heurtant un terre-plein situé avenue Jean-Jaurès avant de prendre la fuite à pied accompagné de son passager, un jeune âgé de 15 ans. Tous les deux ont été interpellés dans la foulée. Lors de son arrestation et alors qu'il était dans le véhicule des policiers, le conducteur, originaire de Gonfreville-l'Orcher, aurait tenté de se débarrasser de cartes bancaires volées. Les policiers découvriront également que le véhicule des deux jeunes avait fait l'objet d'un signalement pour vol la veille. Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour refus d'obtempérer, recel de vol, conduite sans permis et conduite sous stupéfiant.

Par ailleurs, un des policiers qui a assuré l'interpellation s'est blessé lors de l'opération. Il a eu une rupture des ligaments au niveau de la main gauche. Il a reçu une ITT de 45 jours.