Inédit en Normandie. Cercueil en carton et règles strictes : des inhumations écologiques à Luc-sur-Mer

Un cercueil en carton, ça ne fait pas rêver, mais pourtant. A Luc-sur-Mer, la question écologique est prise au sérieux, et même les funérailles peuvent maintenant se valoir plus vertes. Depuis quelques jours, 58 places et 300m2 sont réservés aux inhumations écologiques, alors que le cimetière a été entièrement rénové. De quoi créer environ 350 places supplémentaires.

Des conditions précises

Pour respecter le terme d'inhumation écologique, une première en Normandie, une charte disponible à la mairie est à signer par la famille du défunt et l'entreprise funéraire. "On ne peut pas faire n'importe quoi, assène Martial Heutte, maire adjoint de la Ville, en charge notamment des travaux et des services techniques. On ne fait pas de caveau, pour ne pas maçonner et mettre n'importe quoi dans le sol. Pas de cercueil habituel, mais plutôt des cercueils en cartons, ou en bois non vernis. On utilise également des colles écologiques."

Et même le corps du défunt est concerné. "On évite les embaumements, tous ces soins qui apportent des produits nocifs au sol", poursuit l'élu. Une initiative qui étonne, mais qui a le mérite de "coûter beaucoup moins cher aux familles". D'ailleurs, les tombeaux sont également interdits, pour éviter "d'usiner, d'aller chercher du granit et de transporter le tombeau". A la place, trois modèles de stèles spécifiques en bois sont proposés.

"C'est une question de génération"

Les fleurs sont aussi concernées. Elles sont autorisées le jour de l'inhumation et le jour de la Toussaint, à condition que les familles viennent les retirer quand elles fanent. "Tout cumulé, cela fait moins d'entretien pour tout le monde."

Pour l'instant, aucune inhumation écologique n'a eu lieu à Luc-sur-Mer. "Le cercueil en carton, je peux comprendre que les personnes d'un certain âge aient du mal à s'y faire, mais on va avancer tout doucement. C'est une question de génération. Et puis de toute façon, bois ou carton, il finira par se décomposer !", poursuit Martial Heutte.

Déjà, de curieux voisins des communes alentour viennent observer ces nouveautés sur la Côte de Nacre. Luc-sur-Mer est bien la première commune en Normandie à proposer des inhumations écologiques, mais ne devrait sûrement pas être la dernière.