Consommation. Tickets-restaurants : la liste de courses se raccourcit à partir du 1er janvier 2024

Consommation. C'est une nouvelle qui fait grand bruit. A partir du 1er janvier 2024, il ne sera plus possible de faire ses courses avec sa carte Tickets Restaurant. Désormais, seuls quelques produits directement consommables tels que les sandwichs, les soupes et les plats préparés pourront être réglés par ce biais.