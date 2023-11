Manche. Fausses alertes à la bombe dans des lycées : la préfecture dit "stop"

De fausses alertes à la bombe ont visé ces dernières semaines des établissements scolaires dans la Manche, notamment à Coutances le lundi 6 novembre et à Cherbourg le lundi 13 novembre.

• Lire aussi. Cherbourg. Un nouveau lycée évacué après une alerte à la bombe

Les élèves à chaque fois évacués

"Dans tous les cas, par mesure de précaution, les élèves, enseignants et personnels administratifs sont évacués et les forces de l'ordre se rendent sur les lieux afin de réaliser les vérifications nécessaires, précise lundi 13 novembre Xavier Brunetière, préfet de la Manche. Ces fausses alertes mobilisent inutilement les services et retardent d'autant plus les interventions auprès de ceux qui en ont besoin."

Les lycées de Coutances et Cherbourg ont déposé plainte auprès de la police. Une enquête est en cours. La préfecture de la Manche rappelle qu'une fausse alerte à la bombe est punie par la loi de deux ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.