Neufchâtel-en-Bray. Le livre de la jungle : un concert illustré de Marc-Olivier Dupin

A Neufchâtel, aura lieu dimanche 19 novembre la première représentation du spectacle que les Rouennais pourront découvrir du 10 à 14 janvier au Théâtre des arts. Marc-Olivier Dupin, qui a composé ces dernières années plusieurs concerts illustrés présentés au Théâtre des arts comme Le Chat du rabbin et Le Petit prince, d'après les bandes dessinées de Joann Sfar, aborde là le chef-d'œuvre de Kipling, entremêlant musique, texte et images projetées. Le compositeur choisit de traduire et d'adapter lui-même le texte puis compose les thèmes des principaux personnages en se laissant porter par la narration. La musique vient souligner tous les rebondissements de ces aventures, alternant moments de tendresse et de tensions. Les illustrations de Maurice de Becque, loin d'être édulcorées comme celles de Disney, contribuent à nous plonger pleinement dans ces intrigues.

Pratique. Dimanche 19 novembre à 16h, Théâtre Robert-Auzelle à Neufchâtel. 3 à 5€. Pour réserver : Association l'Art & la Manière, 02 77 25 18 82.